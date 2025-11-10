Kylian Mbappé y el Real Madrid se atascan a nivel ofensivo

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, se volvió a quedar sin marcar en el empate sin goles ante el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, acumulando dos partidos sin ver puerta de manera consecutiva por primera vez desde el 16 de abril, un bajón de rendimiento que ha afectado al equipo madridista que encadenó dos partidos sin marcar por primera vez desde mayo de 2023.

La eliminación ante el Arsenal FC inglés en los cuartos de final de la Liga de Campeones fue uno de los golpes más duros para el Real Madrid la temporada pasada. En el primer año de la 'Era Mbappé', los blancos se despedían del título más deseado de la temporada, y no sería el último. Ese 16 de abril, el astro francés no pudo ayudar a la épica y se quedó sin marcar por cuarto partido consecutivo tras los duelos ligueros ante el Valencia CF y el Deportivo Alavés, y la ida en el Emirates Stadium.

Sin embargo, volvió con fuerza de ese bache y, tras encadenar seis partidos sin marcar (no jugó ante el Athletic Club por su expulsión en Vitoria y no fue convocado en la visita al Getafe CF), firmaría un final de temporada espectacular que le valdría para hacerse con la Bota de Oro.

El primer partido después de la dolorosa eliminación europea sería la final de Copa del Rey, ese día volvería tras unos problemas en el tobillo, que no le impidieron marcar en la final. Un gol que fue el primero de nueve en ocho partidos, racha que, tras un Mundial de Clubes en el que anotó un gol, prolongaría en el arranque de este curso con 18 tantos en los primeros 14 partidos, entre Liga (13) y Champions League (5).

Sin embargo, la impresionante dinámica goleadora de campeón del mundo con Francia tocaría su fin esta semana. Primero, en Liga de Campeones ante el Liverpool y, después, en la competición doméstica frente al Rayo Vallecano, la pólvora de Kylian Mbappé se ha mojado en dos compromisos consecutivos. Una derrota en Anfield y un empate en Vallecas en los que al '10' blanco se le vio más apático y desconectado de lo normal.

Entre ambos partidos, el delantero francés sólo remató cuatro veces, y ninguno de sus tiros fue entre los tres palos. Un dato que dicta mucho de los cuatro que ha promediado en el resto de partidos de esta temporada. Además, en Liga el promedio de remates entre los tres palos es de más de dos por encuentro, siendo el de este fin de semana y el de la jornada 3 ante el RCD Mallorca, los únicos en los que no ha marcado o hecho intervenir al meta rival.

A esto se ha sumado que el número de acciones con balón en las que ha participado ha bajado en estos dos últimos encuentros. Sin tener en cuenta los duelos de Liverpool y Rayo Vallecano, la media de intervenciones de Mbappé por partido son de 62,4, mientras que en Anfield sólo participó en 52 acciones, mientras que en Vallecas su participación se diluyó hasta los 29 contactos con el balón.

Una desconexión que ha traído consigo los más de 180 minutos que el Real Madrid de Xabi Alonso acumula sin ver puerta. Y es que, por primera vez desde que fichara el jugador francés por el club blanco y desde el 21 de mayo de 2023, encadena dos partidos consecutivos sin marcar. Un dato al que se explica, en parte, por la incidencia del francés, que ha marcado el 53 por ciento de los goles del Real Madrid esta temporada.

Aunque es cierto que ambos partidos tienen contextos diferentes. En Anfield, el principal problema del Real Madrid fue cuantitativo, mientras que en Vallecas cualitativo. Ante el Liverpool, el Real Madrid apenas pisó área rival y el número de remates entre los tres palos fue de dos, para un total del 0,45 goles esperados. Y la acción más peligrosa del partido estuvo en las botas de Jude Bellingham, con un Mbappé que sólo pisó área con el balón en tres ocasiones.

Mientras, en el partido liguero frente al Rayo Vallecano sí que el equipo puso en apuros a Augusto Batalla. En total, los de Xabi Alonso remataron 21 veces, cinco de ellas entre los tres palos, aunque casi todas desde fuera del área, para un total de 0,98 goles esperados a su favor. Sin embargo, la buena actuación del meta argentino y la falta de efectividad en el remate hicieron que el casillero de los madridistas se quedara a cero tantos.

Unos malos datos ofensivos del equipo que llegan justo antes del parón de selecciones, tras el que visitarán en Liga a Elche y en Champions a Olympiacos, en un tramo del curso en el que encadenarán cinco partidos a domicilio. Y es que, otro aspecto a tener en cuenta es el bajón de rendimiento ofensivo lejos del Bernabéu, donde, desde el 0-5 ante el Kairat Almaty, ha marcado un gol en los tres partidos que ha disputado --ante el Getafe (0-1).

De hecho, si no viera puerta en el Martínez Valero frente al Elche, el Real Madrid encadenaría, además de tres partidos seguidos sin marcar desde octubre de 2018, tres compromisos fuera de casa sin hacerlo, algo que no le ocurre desde mayo de 2023 --Real Sociedad (2-0), Manchester City (4-0) y Valencia (1-0)--.