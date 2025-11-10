Agencias

El Burgos no puede (0-0) con el Castellón y no alcanza puesto de ascenso directo en LaLiga Hypermotion

El Burgos CF no se pudo situar en la segunda posición de la clasificación de LaLiga Hypermotion 2025-2026 al empatar sin goles este lunes en El Plantío ante el CD Castellón, en el partido que cerró la decimotercera jornada del campeonato.

El equipo burgalés buscaba su cuarta victoria seguida para colocarse en puesto de ascenso directo y a un punto del líder Racing de Santander, pero no encontró el camino hacia el gol ante un rival que se queda a dos puntos del descenso y que encadenó su tercera salida sin ganar, aunque dos de ellas saldadas con empate.

