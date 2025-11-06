El TEDH descarta que el Tribunal Supremo vulnerara los derechos de Turull, Junqueras y Sànchez

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado este jueves una sentencia en la que descarta que el Tribunal Supremo vulnerara los derechos políticos de Jordi Turull, Oriol Junqueras y Jordi Sànchez por ordenar su ingreso en prisión provisional tras el 1-O e impedirles participar en las elecciones autonómicas de diciembre de 2017.

El TEDH ha desestimado las demandas presentadas por los líderes independentistas contra la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y rechaza que la prisión preventiva vulnerara sus derechos.

En este sentido, los magistrados de Estrasburgo afirman que la decisión del Supremo, amparada por el Tribunal Constitucional, "estaba plenamente justificada" y que no había otra medida menos gravosa.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)