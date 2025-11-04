Agencias

Robin Le Normand sufre una hiperextensión en la rodilla izquierda

El central hispano-francés del Atlético de Madrid, Robin Le Normand, tuvo que ser sustituido durante la primera parte del encuentro de este martes de la fase de liga de la Liga de Campeones ante el Union Saint-Gillois belga por culpa de un fuerte golpe en la rodilla izquierda.

"Le Normand fue sustituido por un traumatismo indirecto (hiperextensión) en la rodilla izquierda que será valorado por los servicios médicos en las próximas horas", se limitó a informar el conjunto rojiblanco en su perfil oficial de 'X'.

El defensa internacional se hizo daño en una jugada en la que fue a cortar un balón en el centro del campo y golpeó a un rival, teniendo que ser sustituido antes de la media hora por José María Giménez. A espera de las pruebas, todo hace indicar que Le Normand se perdería la convocatoria con la selección española.

