La Comunidad pide la dimisión de Albares por "desprestigiar" a España tras disculparse con México

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido este sábado la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras disculparse ante México por el "dolor e injusticia hacia los pueblos originarios".

"El ministro Albares es el peor representante que ha tenido nuestro país, el peor ministro de Exteriores que ha tenido en nuestro país", ha declarado el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante los medios de comunicación durante una visita a la localidad madrileña de Buitrago de Lozoya.

Así, García Martín ha catalogado a Albares como "un nefasto ministro que no conoce la historia" de España ni la de su alianza con Hispanoamérica, por lo que debe "presentar su dimisión" si no se "retracta de forma automática" de estas declaraciones en las que hace alusión al pasado imperialista español.

"No nos merecemos un Gobierno que desprestigie a nuestro país, un Gobierno que en cuanto tiene ocasión hable mal precisamente de lo que ha sido España, de lo que es España, de su historia y de la verdad. En este caso, de esa alianza que tenemos con todos y cada uno de los países de Hispanoamérica", ha remachado García Martín.

El ministro Albares inauguró el viernes la gran muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas 'La mitad del mundo. La mujer en el México' asegurando que ha habido "dolor e injusticia hacia los pueblos originarios" del país, algo que es parte de la "historia compartida" que no puede negarse ni olvidarse.

Estas declaraciones del encargado de la diplomacia española se producen después de que a comienzos de semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmase que su Gobierno sigue esperando las disculpas de España por el pasado colonial que formuló por carta su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI y que provocó varios encontronazos entre los dos países.

