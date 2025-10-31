Paquetá, culpable de no cooperar en investigación sobre sus tarjetas amarillas

Londres, 31 oct (EFE).- El brasileño Lucas Paquetá, del West Ham United, ha sido declarado culpable por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) por no cooperar durante la investigación que le acusó de recibir a propósito tarjetas amarillas para que se beneficiaran económicamente conocidos suyos.

La FA comunicó este viernes que una comisión independiente ha sancionado al jugador por dos violaciones del código de la federación, respecto a contestar preguntas y proveer información en dicha investigación. El brasileño negó ambos cargos, pero estos han sido probados tras una audiencia.

Paquetá, eso sí, no recibirá multa alguna y solo se llevará una "advertencia" para su conducta futura.

El pasado 31 de julio, la FA absolvió a Paquetá de los cargos de amaño de los que le acusaba y en los que enfrentaba una posible sanción de por vida.

El futbolista brasileño fue acusado en 2024 de supuesto amaño de partidos al recibir tarjetas amarillas a propósito durante encuentros de la Premier League ante el Leicester City el 12 de noviembre de 2022, el Aston Villa el 12 de marzo de 2023, el Leeds United el 21 de mayo de 2023 y el AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

La acusación alegó que Paquetá "buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto u ocurrencia de estos partidos al intentar intencionadamente recibir una tarjeta (...) con el propósito indebido de afectar al mercado de apuestas".

El centrocampista del West Ham negó los cargos y la comisión reguladora de la FA los consideró no probados, por lo que Paquetá evitó una sanción.