José Félix Díaz, nuevo director editorial de AS

Madrid, 31 oct (EFE).- José Félix Díaz ha sido nombrado este viernes nuevo director editorial del diario AS, será responsable de las ediciones de España y América y dependerá de la dirección general de PRISA Media, anunció hoy la compañía en un comunicado.

Aloysio Araujo, director general de Deportes de PRISA Media, ha nombrado a José Félix Díaz, hasta ahora redactor jefe del diario Marca, como nuevo director de contenidos del diario AS.

Díaz cuenta con más de 35 años de experiencia en el periodismo deportivo. Inició su carrera en Marca, donde permaneció 19 años y ejerció, entre otros puestos, como jefe de sección de Deportes y de Fútbol. De 2009 a 2014 fue redactor jefe de Deportes en El Confidencial hasta que volvió a Marca. Ha sido también colaborador de diferentes medios y programas deportivos, como El Chiringuito, Movistar o TVE.

Araujo señaló que coincidió con Díaz "en una anterior etapa profesional y valoró su experiencia en diferentes formatos -prensa, televisión y radio- y su capacidad de liderazgo". "Necesitamos impulsar la transformación multimedia que nos demanda el mercado, acercarnos a las nuevas audiencias y ofrecer, tanto en España como en América, una experiencia informativa y de entretenimiento a la altura de la marca. La enorme ventaja es que el diario AS tiene la marca y el equipo que nos van a permitir liderar el sector”, afirmó el ejecutivo de PRISA Media,

Vicente Jiménez, hasta ahora director de AS, emprende ahora un nuevo reto profesional fuera del Grupo. La vicepresidenta de PRISA y consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil, ha querido destacar que “Vicente ha sido un ejemplo de profesionalidad y talento todos estos años y su contribución a lo que ahora somos en EL PAÍS, la SER y el diario AS es extraordinaria".

Jiménez se incorporó a PRISA en 1990. Dirigió El País de las Tentaciones y fue redactor jefe y subdirector antes de ser nombrado director adjunto. Tras una etapa como corresponsal en Nueva York, volvió a España como director general de la Cadena SER y PRISA Radio, para después ser director general de las emisoras latinoamericanas de PRISA Radio y, desde abril de 2019, director del diario AS. EFE