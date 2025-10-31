Agencias

Clínica de aborto y salud sexual en Maine cierra por anulación de financiamiento de Trump

Washington, 30 oct (EFE).- Una de las mayores redes de clínicas de atención médica sexual y servicios de aborto en Maine dejará de funcionar este viernes, tras un fallo judicial que permite a la Administración del presidente, Donald Trump, denegar la financiación de Medicaid a proveedores de planificación familiar y servicios abortivos.

Se trata de Maine Family Planning, la mayor red de clínicas de atención médica sexual y reproductiva del estado que cerrará sus funciones por la prohibición de Trump que la deja fuera del financiamiento del servicio Medicaid.

La decisión se produce tras la aplicación de la HR1, la ley que el presidente Donald Trump promulgó durante el verano, que establece que los proveedores que hayan recibido al menos 800.000 dólares en reembolsos de Medicaid en 2023 no pueden seguir recibiendo fondos federales si brindan servicios de aborto.

El Centro para los Derechos Reproductivos (CRR) presentó una demanda para restituir los fondos, pero un juez dictaminó en agosto que, tras la anulación de Roe v. Wade, el Congreso puede "retener fondos federales y desvincularse de conductas que no están consagradas", lo que permitió a la administración Trump mantener la decisión.

George Hill, presidente y director ejecutivo de Maine Family Planning, indicó en una rueda de prensa que la red se ve atacada por ofrecer atención para el aborto, pese a brindar otros servicios de salud reproductiva y planificación familiar.

"Estamos furiosos por encontrarnos en esta situación y, lo que es más importante, por que nuestros pacientes estén en esta situación", declaró Hill a diversos medios. EFE

