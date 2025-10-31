Auger-Aliassime supera en París a Vacherot y se acerca a Turín

París, 31 oct (EFE).- El canadiense Felix Auger-Aliassime se convirtió en el primer semifinalista del Masters 1.000 de París, tras superar al monegasco Valentin Vacherot, 6-2, 6-2, lo que le acerca a acabar el año entre los ocho mejores del año, sinónimo de clasificación para el Trofeo de Maestros de Turín.

El jugador se coloca a 90 puntos del italiano Lorenzo Mussetti, con quien se jugará la última plaza disponible para ir a Turín y que cayó eliminado en segunda ronda, una ventaja que podrá superar si alcanza la final.

Auger-Aliassime alcanzó la décima semifinal de la temporada, una menos que el español Carlos Alcaraz y buscará su quinta final, contra el vencedor del duelo entre el vencedor del partido entre el kazako Alexander Bublik y el australiano Alex de Miñaur, sexto cabeza de serie, que ya tiene garantizada su clasificación para Turín.

Además, alcanza las cuartas semifinales de su carrera en un Masters 1.000, convirtiéndose en el cuarto tenista nacido en este siglo en conseguirlo, tras Alcaraz, el italiano Jannik Sinner y el danés Holger Rune.

El canadiense se mostró muy superior a Vacherot, que dio signos de fatiga, tras haber alcanzado los cuartos de final pocas semanas después de haber sumado en Shanghai un inesperado triunfo en un Masters 1.000.

El monegasco ni siquiera tenía clasificación para entrar en el cuadro final de París, pero recibió una invitación de los organizadores y optaba a convertirse en el primer invitado en semifinales desde 2017.

Su aventura no pudo ir más allá, pero el jugador ya viene asegurando que está viviendo un sueño en las últimas semanas, en las que ha encadenado una serie de diez triunfos consecutivos en Masters 1.000. EFE

