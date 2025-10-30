Agencias

El pívot ucraniano Alex Len ficha por el Real Madrid

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Real Madrid anunció este jueves la contratación del pívot Alex Len, internacional ucraniano que llega al baloncesto español y europeo tras 12 temporadas en la NBA.

"El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo con Alex Len, pívot que jugó la temporada pasada en Los Ángeles Lakers, por el que el jugador queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2027", anunció el comunicado oficial del Madrid.

Len refuerza al equipo de Sergio Scariolo después de la salida esta misma semana del pívot Bruno Fernando. El ucraniano disputó las últimas 12 temporadas en la NBA, con Phoenix Suns (2013-2018), Atlanta Hawks (2018-2020), Sacramento Kings (2020), Toronto Raptors (2020-2021), Washington Wizards (2021), Sacramento Kings (2021-2025) y Los Ángeles Lakers (2025).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

(Crónica) Levante y Celta se trabajan su billete en Copa del Rey ante Orihuela y Puerto de Vega

(Crónica) Levante y Celta se

Crónica del Suecia - España: 0-1

Un tanto de Alexia Putellas en la recta final aseguró la clasificación de las actuales campeonas del mundo, que enfrentarán a la vencedora entre Francia y Alemania el 2 de diciembre en Madrid por el trofeo continental

Crónica del Suecia - España:

AMP-El príncipe Andrés, despojado de sus títulos y expulsado de Windsor por acusaciones de vínculos con Epstein

AMP-El príncipe Andrés, despojado de

El príncipe Andrés, despojado de sus títulos por acusaciones de vínculos con Epstein

El príncipe Andrés, despojado de

El Riyadh Air Metropolitano albergará la vuelta de la final de la Liga de Naciones Femenina

España enfrentará el duelo definitorio de la Women’s Nations League el 2 de diciembre en Madrid, luego de vencer a Suecia en semifinales, con la expectativa de un lleno total para presenciar la segunda final consecutiva del equipo nacional

El Riyadh Air Metropolitano albergará