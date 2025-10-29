Agencias

Traton factura 32.322 millones de euros hasta septiembre, un 8% menos, por menores ventas en EE.UU

Newsroom Infobae

Traton, la filial del grupo Volkswagen que fabrica los vehículos comerciales de las marcas MAN, Scania y Navistar, entre otras, ha logrado una facturación de 32.322 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una caída del 8% de la cifra de negocio respecto al mismo período del año anterior.

Según ha informado este miércoles, la compañía alemana ha logrado, "a pesar de un entorno de mercado persistentemente débil e incierto", mantener sus ingresos por ventas en Europa prácticamente estables en los primeros nueve meses de 2025.

No obstante, los ingresos por ventas del grupo disminuyeron un 8% en el cómputo global, principalmente debido a la menor venta de camiones en Brasil y Norteamérica.

En este contexto, Traton ha confirmado sus previsiones para 2025, con cifras que serán ligeramente inferiores a las alcanzadas por la compañía en 2024. En concreto, espera que las ventas se mantengan estables respecto a 2024 o un 10% por debajo.

Por su parte, el resultado operativo correspondiente a los nueve primeros meses del año se contrajo un 44% en términos interanuales, hasta situarse en 1.723 millones de euros.

En lo que se refiere al tercer trimestre, los ingresos de Traton han caído un 12% interanual, hasta registrar una cifra de negocio de 10.400 millones de euros, debido a una caída de las ventas de vehículos nuevos.

"El entorno de mercado en el que operamos sigue siendo complejo, especialmente en Norteamérica y Brasil. En Europa, tampoco se vislumbra una recuperación significativa de la demanda. Por lo tanto, debemos tener éxito sin el impulso del mercado", ha apuntado el consejero delegado de Traton, Christian Levin.

