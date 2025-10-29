Pablo Castellano desvela cómo está llevando María Pombo su tercer embarazo

Pablo Castellano se ha dejado ver este miércoles 29 de octubre en la exclusiva experiencia WORLD OF COFFEE de la firma WMF y allí ha desvelado cómo está viviendo, tanto él como María Pombo, la futura -y cercana- llegada de su tercer hijo.

El influencer ha desvelado que el embarazo "muy bien", tanto que han estado esta misma mañana en una revisión y les ha dicho que "está todo fenomenal", por lo que están "muy contentos".

Eso sí, ha comentado que están esperando "a ver si se coloca" porque "después de la experiencia que tuvimos con Vega" les preocupa que no esté en posición, pero "bueno... a ver si se coloca bien, pero va todo sobre la marcha, como tiene que ir".

En cuanto a cómo lo está viviendo su hija Vega, Pablo ha desvelado que "sabe que hay bebé, pero no es tan consciente como Martín, él está con muchas ganas, mucha ilusión, está todo el día en el colegio diciendo que va a tener una hermanita".

Y es que podrían convertirse en familia numerosa en el próximo mes de diciembre a pesar de que "en principio era para enero, pero puede ser en diciembre, no lo tenemos claro, no lo saben" y además "los antecedentes que tiene María es que se le adelantaron Vega y Martín, pero ahora no lo sabemos".

En cuanto a cómo se encuentra su mujer tras las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos meses, Pablo ha explicado que "está bien, con su familia, con sus amigos que le quieren y todo fenomenal, ya esas cosas son cosas del pasado", reflejando así que han pasado página de todo.

Por último, tras el viaje que hicieron a Miami y los rumores de una posible mudanza, Pablo ha dejado claro que "es una posibilidad, nos hace mucha ilusión, es una idea que llevamos teniendo mucho tiempo en la cabeza, pero paso a paso". Primero darán la bienvenida a Mariana y luego... quién sabe.