Nicolás Montenegro, el diseñador más deseado del momento, manda un mensaje a la Reina Letizia

Su elegancia inconfundible con cierta inspiración andaluza ha convertido a Nicolás Montenegro en uno de los diseñadores del momento. Creador de algunos de los mejores looks de algunas de nuestras famosas, como Rosalía, Nieves Álvarez, Rocío Crusset, Cayetana Rivera, Eugenia Martínez de Irujo, o Manuela Villena -mujer del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno-, suyos son los aplaudidos vestidos de novia de Blanca Llandres y Gala González, e incluso ha llegado a vestir a celebrities internacionales como Beyonce o Kim Kardashian.

Europa Press ha hablado con el diseñador más deseado durante la gala de los Premios Bazaar Women of the Year 2025 y, con una sonrisa que refleja su pasión por su trabajo, no ha dudado en mandar un cariñoso mensaje a la Reina Letizia cuando le hemos preguntado a quién le gustaría vestir.

"Bueno, a nivel nacional me encantaría la Reina. Yo lo digo y lo requete digo siempre, a mí me encantaría la Reina doña Letizia. Yo siempre hablo mucho con Manuela Villena, que para nosotros en Andalucía es como nuestra reina, y siempre cuando hablo con ella, y ya ustedes sabéis que ella viste muchísimas ropas de mí, siempre le digo, Pero Manuela, me encantaría que Doña Letizia algún día llevase un vestido mío y me dijo, algún día lo llevarás..." ha revelado sin ocultar sus deseos de que su Majestad luzca una de sus creaciones, haciendo un espontáneo "llamamiento" para que le llame.

Y aunque admite que pensar en diseñar algo para Doña Letizia "impone", la compara con algunas de sus clientas más 'aristocráticas' como Eugenia o Tana, y destaca que aunque "son un poco royals en ese sentido, la verdad es que no importa porque son tan normales, tan majas, tan sencillas que...".

"Me encantaría que la Reina llevase un diseño mío en una boda, en una boda que ella tenga, incluso de familia, a mí me encanta vestir a la gente en las bodas, es verdad que me he hecho muy conocido por las invitadas, y es que hay una repercusión que muchas veces digo, es que una repercusión de boda me da mucho más repercusión que una Fashion Week o algo" apunta.

Sinónimo de elegancia, sobre el estilo de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, Montenegro cree que "son bastante jóvenes y ellas mismas se tienen que encontrar con ellas mismas. Es una evolución, porque a mí también me pasaba que yo cuando veía mis fotos de cuando tenía esas edades, 18, yo decía, 'madre mía, mamá, ¿cómo me dejabas ponerme esta ropa?' Y me decía, 'bueno, cualquiera te decía a ti de no ponerte esto', pero todos hemos sido jóvenes y nos tenemos que encontrar a nosotros mismos". "Hasta Doña Letizia ha evolucionado, todo el mundo evolucionamos" afirma.