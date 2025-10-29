La cantante argentina María Becerra, nueva embajadora de la tarjeta para viajar de Imagin

María Becerra manifestó su satisfacción por participar en un proyecto que, según afirmó, está comprometido con temas sociales y ambientales. Según detalló CaixaBank este miércoles mediante un comunicado citado por Imagin, la artista argentina es ahora la figura principal de la nueva campaña digital de la tarjeta para viajar de la entidad dirigida a jóvenes. Esta iniciativa, que busca fortalecer la presencia de Imagin entre el público juvenil, presenta una tarjeta de débito que puede obtenerse tanto en soporte físico como digital, exenta de comisiones al efectuar pagos en moneda extranjera o retirar dinero fuera de España.

La tarjeta, cuyo lanzamiento fue reportado por CaixaBank, elimina los cargos habitualmente asociados a transacciones internacionales y al uso de cajeros automáticos en el extranjero, facilitando así la gestión financiera de sus usuarios en sus desplazamientos fuera del país. El medio informó que la campaña encabezada por Becerra está orientada a visibilizar estos beneficios entre jóvenes clientes, respaldando sus viajes y experiencias internacionales con opciones sencillas para sus necesidades bancarias cotidianas.

El banco señaló que este producto financiero se enmarca dentro de la estrategia de Imagin para responder a las demandas de este segmento de la población, incorporando aspectos que resultan relevantes para la juventud, como la digitalización y la facilidad de uso. CaixaBank remarcó además su intención de apoyar a los clientes en su vida diaria, integrando herramientas que faciliten no solo las transacciones sino también el control y la organización de sus finanzas.

La colaboración de María Becerra se extiende a la participación en distintos canales digitales de Imagin, según consignó la entidad. Entre estas acciones, la cantante intervino en ‘El podcast de final de mes’, espacio conducido por Miki Núñez donde invitados reconocidos comparten sus experiencias sobre organización financiera. En este formato, Becerra abordó prácticas personales y consejos vinculados a su economía diaria, según informó CaixaBank.

Además de promocionar la tarjeta en sus propios viajes internacionales, Becerra representará a la marca en diversas plataformas digitales, reforzando la campaña y conectando con una audiencia joven tanto dentro como fuera de España. De acuerdo con CaixaBank, elegir a una figura con amplio alcance y reconocimiento entre el público juvenil responde al objetivo de posicionar el producto como una opción accesible y comprometida con valores sociales y ambientales. La entidad subrayó la implicación de Becerra como un elemento central de su estrategia de comunicación, al asociar la campaña con acciones de impacto positivo en la sociedad y el entorno.

El banco recalcó que, con este lanzamiento, Imagin pretende diferenciarse dentro del sector de los neobancos al priorizar la eliminación de trabas habituales en servicios financieros, flexibilizando los movimientos y pagos internacionales de sus usuarios. Estos aspectos fueron destacados como parte del compromiso de la entidad de fomentar una relación más sencilla, digital e inclusiva con sus clientes, según publicó CaixaBank.