La Academia de Cine anuncia los 48 cortos que optarán a la nominación a los Goya a Mejor Cortometraje en su 40 edición

La Academia de Cine ha anunciado este miércoles, 29 de octubre, los 48 títulos de los cortometrajes que optarán a ser nominados en las categorías de Ficción, Documental y Animación para los Premios Goya, que tendrán lugar en Barcelona el próximo mes de febrero en su 40 edición.

Según establecen las bases de la 40 edición, se ha conformado este listado de cortometrajes calificados y con recorrido en festivales en base a los méritos de los mismos (selecciones y premios obtenidos en los festivales seleccionadores).

Así, como ha anunciado el doble ganador del Goya a Mejor Cortometraje Documental Néstor López, en la categoría de Documental compiten 'Behind the wall', 'DARU/N (Madre fallecida)', 'Disonancia', 'El amoragaor', 'El custodio de Bahía Honda', 'El que no ve', 'El Santo', 'Emilia', 'La conversación que nunca tuvimos', 'Le Prime Volte', 'Les imatges arribaren a temps', 'Locas del ático', 'Platónico, platónica', 'Relax', 'The painter's room', 'Vientres de arena', 'Zona cero. Autorretrato de un maltratador de océanos' y 'Zona wao'.

En esta edición, hay 18 cortometrajes documentales seleccionados, debido a un empate, tal y como ha desvelado Néstor López, de acuerdo con las bases.

En cuanto a los cortometrajes de ficción selecionados, anunciados por la actriz Melina Matthews, son 'Ángulo muerto', 'Cólera', 'De sucre', 'Donde se quejan los pinos', 'El cuento de una noche de verano', 'El príncep', 'Insalvable', 'La mort', 'La sangre', 'Nens', 'Pálpito', 'Pipiolos', 'Sexo a los 70', 'Solo Kim' y 'Una cabeza en la pared'.

Una de las principales modificaciones de esta edición es que se ha reducido de 30 a 15 títulos nominados en esta categoría. Esta medida, según anunció la Academia de Cine el pasado mes de septiembre, busca agilizar la fase previa a las nominaciones finales, pero también eleva la exigencia para quienes buscan estar en la carrera al Goya.

Por último, la actriz María Castro ha sido la encargada de leer los títulos de Animación candidatos al cabezón, entre los que están 'Azkena', 'Baile con la muerte', 'Buffet Paraíso', 'Carmela', 'El corto de Rubén', 'El estado del Alma', 'Está por venir (y tendrá tus ojos)', 'Flocky', 'Gilbert', 'Maleza', 'Mater benefacta', 'One-Way Cycle', 'Pietra', 'Plazer bat' y 'Tesoro'.