Endesa dispara un 22% sus ganancias a septiembre y apunta a ganancias de unos 2.000 millones en 2025

Endesa registró un beneficio neto de 1.711 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 21,9% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, informó la compañía, que ratificó así sus objetivos para el ejercicio 2025 y apunta a unas ganancias de unos 2.000 millones de euros en el año.

Los ingresos de la eléctrica en el periodo de enero a septiembre ascendieron a 15.948 millones de euros, con un aumento del 1,2% frente a los nueve primeros meses de 2024.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Endesa se situó a cierre del pasado mes de septiembre en los 4.224 millones de euros, un 8,8% más.

El resultado neto ordinario de la eléctrica alcanzó en los nueve primeros meses de 2025 los 1.735 millones de euros, con un incremento del 26,1% frente a hace un año.

Con estas cifras hasta septiembre, Endesa reafirmó el cumplimiento de sus objetivos para 2025, en el rango alto, en el que, según anunció en su último Capital Markets Day, prevé un beneficio neto ordinario de entre 1.900-2.000 millones de euros y un Ebitda de entre 5.400-5.600 millones de euros.

La deuda neta del grupo se sitúa a finales de septiembre en los 10.300 millones de euros, un 11% más que a cierre de 2024. El flujo libre de caja generado en el período -3.437 millones de flujo libre de caja- es más que suficiente para cubrir las necesidades de inversiones orgánicas e inorgánicas -2.400 millones en términos brutos-.

Además, la evolución de la deuda neta refleja el pago de dividendos -unos 1.500 millones de euros- así como la ejecución del segundo tramo del plan de recompra de acciones -unos 450 millones de euros-. La ratio de apalancamiento del grupo energético se mantiene en 1,8 veces a finales del periodo, misma cifra que a final del pasado ejercicio.

