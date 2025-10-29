El FC Barcelona-Atlético de la jornada 19 de LaLiga EA Sports será el martes 2 de diciembre

LaLiga publicó este miércoles los horarios de los partidos adelantados de la jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-2026 de los cuatro equipos que jugarán la Supercopa de España en enero en Arabia Saudí, con el choque entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid para el 2 de diciembre.

El duelo entre los de Hansi Flick y los de Diego Pablo Simeone será el martes 2 de diciembre a las 21.00 horas, mientras que el que enfrentará al Athletic Club y al Real Madrid en San Mamés se jugará un día después a las 19.00 horas. El resto de la jornada 19 está programada entre el 9 y el 12 de enero, con el día 11 disputándose la final de la Supercopa en Yeda.

Además, LaLiga dio a conocer también los horarios de la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026, que se disputará precisamente días antes de estos dos duelo, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, con el Real Madrid jugando el domingo y el FC Barcelona y el Atlético de Madrid el sábado.

El conjunto madridista visitará el domingo 30 de noviembre al Girona FC en el Estadio de Montilivi a las 21.00 horas, mientras que, el sábado 29, el blaugrana y el colchonero recibirán al Deportivo Alavés (16.15 horas) y al Real Oviedo (21.00), respectivamente.

--HORARIOS DE PARTIDOS ADELANTADOS DE JORNADA 19 DE LALIGA EASPORTS.

-Martes 2 de diciembre.

FC Barcelona - Atlético de Madrid 21.00.

-Miércoles 3 de diciembre.

Athletic Club - Real Madrid 19.00.

--HORARIOS DE LA JORNADA 14 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 28 de noviembre.

Getafe CF - Elche CF 21.00.

-Sábado 29.

RCD Mallorca - CA Osasuna 14.00

FC Barcelona - Deportivo Alavés 16.15.

Levante UD - Athletic Club 18.30.

Atlético de Madrid - Real Oviedo 21.00.

-Domingo 30.

Real Sociedad - Villarreal CF 14.00.

Sevilla FC - Real Betis 16.15.

RC Celta - RCD Espanyol 18.30.

Girona FC - Real Madrid 21.00.

-Lunes 1 de diciembre.

Rayo Vallecano - Valencia CF 21.00.