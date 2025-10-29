Agencias

EEUU comunica a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa, según Rumanía

El Gobierno de Estados Unidos ha comunicado a los países miembros de la OTAN su voluntad de reducir a corto plazo su despliegue militar en Europa, según el Ministerio de Defensa de Rumanía, que ha aludido en concreto a un potencial recorte en el flanco oriental de la Alianza Atlántica.

Esta revisión implica, por ejemplo, el cese de las rotaciones del contingente norteamericano en la base aérea de Mihail Kogalniceanu, si bien el Gobierno de Rumanía ha asegurado en su comunicado que está en contacto "permanente" con su "socio estratégico" y que unos mil militares seguirán presentes como muestra del "compromiso" de Washington con la seguridad en toda la región.

Según el Ministerio de Defensa, la Administración de Donald Trump aplica de esta forma las "nuevas prioridades" militares y tiene en cuenta que otros países de la OTAN han acordado reforzar su presencia en la zona este de Europa, sin aludir directamente a iniciativas como 'Centinela Oriental'.

Trump ha insistido al resto de socios en que asuman más responsabilidad en la seguridad europea, al tiempo que les ha reclamado una mayor inversión en defensa que se tradujo en la última cumbre de líderes en un compromiso común para elevar el presupuesto militar hasta el 5 por ciento del PIB.

