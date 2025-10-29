Alejandra Osborne asegura que está a favor de un encuentro con el hijo de Gabriela Guillén

La entrevista de Eugenia Osborne en '¡De viernes!' ha sido de lo más comentada porque fue la primera vez que supimos cómo se enteraron las hijas de Bertín Osborne que Gabriela Guillén estaba esperando un hijo del artista y, lo más importante, aseguró que tiene ganas de conocer al pequeño junto con sus hermanas.

Este miércoles 29 de octubre Alejandra Osborne se ha dejado ver ante las cámaras en la exclusiva experiencia WORLD OF COFFEE de la firma WMF y allí ha recalcado que tienen intención de conocer al hijo de Gabriela, pero que se tiene que dar el momento adecuado.

"Ya lo he dicho muchas veces que creo que tiene que ser un momento muy especial, familiar y que sea guay... No que estemos todos juntos y un día 'oye Gaby, ¿qué voy yo?' No, yo creo que debemos estar todos y organizarlo bien", ha asegurado la hija del presentador de televisión.

Además, ha comentado que no sabe cuándo se producirá el encuentro, pero que "debería de organizarlo mi padre entonces habrá que hablar con él y decirle, 'oye, vamos a hacer algo, que venga al campo y que estemos todos juntos'".

Alejandra ha reconocido que "a Gaby realmente es que la he visto tres veces en mi vida: una fue en una cena que éramos varias personas, que estaba Eugenia. En el campo un par de veces, que vinieron a hacer unas fotos... y en una fiesta en la que le saludé y ya", por lo que no la conoce. Sin embargo, también ha explicado que nunca es tarde para ponerse al día: "Realmente no hemos tenido ningún tipo de relación, entonces es complicado... yo no me he sentado con Gaby a contarle mi vida nunca. Quizás, a lo mejor, deberíamos de hacerlo y ponernos al día las dos, pero no se ha dado el caso".

Aun así, Alejandra ha salido en defensa de su padre al mencionarle que no ha estado al lado de su hijo pequeño en los momentos que ha estado delicado de salud, asegurando que "los hombres no son como las mujeres, los padres no son como las madres, eso para empezar, porque a mí me ha pasado lo mismo mil veces y también te digo que es que viven en ciudades diferentes, es que no están en el día a día juntos, es un poquito complicado todo".

Por último, se le ha preguntado por cómo vio a su hermana Eugenia en televisión y ha desvelado que "lo vi al día siguiente y sí que hablé con ella en el momento antes y momentos después" y le pareció que "estuvo maravillosa, que mi hermana es una señora tan educada, tan buena y un momento de mucha emoción que yo creo que lloramos todos... y me encantó verla, siendo tan sincera como ella es".