Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 29 de octubre

Por Newsroom Infobae

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

RESULTADOS

-- Resultados Aena, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-aena-beneficios-ingresos-empleados/184

-- Resultados Santander, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-santander-beneficios-ingresos-empleados/172

-- Resultados Endesa, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-endesa-beneficios-ingresos-empleados/190

-- Resultados Redeia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-red-electrica-beneficios-ingresos-empleados/181

-- Resultados Naturgy, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-naturgy-beneficios-ingresos-empleados/176

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Contabilidad Nacional Trimestral de España Avance. Trimestre 3/2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/pib-espana-ine-contabilidad-nacional-trimestra/36/espana/106

-- 9.00 horas. Índices de Comercio al por menor Septiembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/ventas-comercio-minorista/743

-- 9.00 horas. Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de Productos Industriales Septiembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importaciones-espana/160

-- 13.00 horas. Desempleo en Chile, gráficos

https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importaciones-espana/160

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

