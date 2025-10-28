Glenn Close, derroche de complicidad con 'Los Javis' en su visita relámpago a Madrid para rodar con Penélope Cruz

Tal y como la propia actriz Glenn Close anunciaba a través de sus redes sociales el pasado sábado 24 de octubre, se encuentra en Madrid para participar en el nuevo proyecto de 'Los Javis', 'La Bola Negra'. Una película basada en la obra inacabada de 1936 de Federico García Lorca y protagonizada por el artista Guitarricadelafuente en la que, además de con la icónica protagonista estadounidense de 'Atracción fatal', cuentan con otras grandes figuras del cine español como Penélope Cruz, Antonio de la Torre, Natalia de Molina, Lola Dueñas o Miguel Bernardeau.

Una visita relámpago -ya que Glenn Close está inmersa en el rodaje de la precuela de 'Los Juegos del Hambre' en Berlín- y de la que Europa Press ha sido testigo de excepción, sorprendiendo a la famosa intérprete paseando del brazo con Javier Calvo y Javier Ambrossi durante un descanso de la grabación que se está llevando a cabo en una de las zonas más céntricas y castizas de la capital, de la que la norteamericana se confiesa una enamorada.

Derrochando confidencias y buena sintonía con la pareja más popular del momento en el cine español -situada entre los dos en varios momentos-, la estrella estadounidense se mostró de lo más sonriente, dejando entrever que está encantada con su primer papel en una producción española a sus 79 años.

Para la ocasión, Glenn ha lucido un look informal compuesto por pantalón fluido y chaqueta tipo trench con botonadura frontal en verde caqui, además de una blusa blanca y botas planas en negro.

Y aunque en el rodaje no hemos podido ver a Penélope Cruz, sí podemos confirmar que la actriz americana compartirá planos con Brays Efe, al que también hemos sorprendido llegando al lugar de la grabación en el corazón de la capital.