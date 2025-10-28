Anna Ferrer Padilla revela los primeros detalles de su boda con Mario Cristóbal: "Estoy súper perdida"

"Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!". Con esta preciosa declaración de amor y una foto presumiendo de su espectacular anillo con un diamante, Anna Ferrer anunciaba en Instagram el pasado 8 de octubre su boda con Mario Cristóbal después de tres años de relación en los que se han convertido en una de las parejas más sólidas del panorama 'influencer' de nuestro país.

Y aunque solo han pasado 20 días desde que hizo público su compromiso -aunque el joven le pidió matrimonio el pasado verano durante una escapada a Menorca- ya son varios los detalles que la hija de Paz Padilla ha compartido con sus seguidores sobre cómo será su 'sí quiero'.

Los más importantes, la fecha -el verano de 2026, aunque todavía no ha concretado el día-, y el lugar, la tierra natal de su familia materna y que se ha convertido en su refugio y paraíso particular, Cádiz. Una boda íntima y en la playa que no se perderán rostros conocidos como Anita Matamoros, Alba Díaz, o Miri Pérez-Cabrero, amigas y compañeras de la novia.

Volcada en el que promete convertirse en el día más especial de su vida, Anna ha reaparecido en el estreno de la nueva película de su madre, 'Cuerpos locos', y nos ha contado cómo lleva los preparativos: "Estoy muy feliz, muy contenta, ¿qué te voy a decir? Ya llevamos bastante avanzado, yo me lo quiero tomar con calma y disfrutarlo sobre todo". "La gente te dice '¡ay qué agobio!', y no quiero ni que pase, imagínate" reconoce con una sonrisa, apuntando que como todavía tiene mucho tiempo por delante está disfrutando mucho con la organización de su 'sí quiero'.

Lo que todavía no tiene elegido, como confiesa, es el vestido de novia. "Estoy súper perdida la verdad, no tengo ni idea, pero bueno, ya veremos. Es para verano, hay tiempo, hay tiempo" afirma, dejando en el aire si se ve más con un look nupcial clásico, original, o rompedor, y si lucirá más de un diseño como han hecho muchas influencers en su boda. "Estoy súper feliz, de verdad, muchas gracias" ha concluido, revelando que Paz está tan feliz como ella por el paso que está a punto de dar con Mario.