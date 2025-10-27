Trump felicita a Milei y celebra que Argentina haya "justificado" la confianza de EEUU en él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado este domingo a su homólogo argentino, Javier Milei, y ha celebrado que Argentina haya "justificado" la confianza de Washington en él tras la victoria de su partido, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas parciales en las que la formación derechista ha logrado ampliar su representación en las Cámaras Alta y Baja.

"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina", ha expresado en una publicación en su red social, Truth Social, en la que ha argumentado que "está haciendo un trabajo excelente".

Asimismo, ha destacado que "el pueblo argentino ha justificado nuestra confianza en él", apenas unos días después de condicionar la ayuda de Washington a Buenos Aires a los resultados de estos comicios: "si Milei no gana, no seremos igual de generosos".

Argentina "no tiene dinero, no tiene nada", afirmó el pasado martes, justificando como una medida dirigida a evitar "otro Estado fallido" en América Latina la firma del acuerdo de estabilización económica entre su departamento y el Banco Central de Argentina de 20.000 millones de dólares (17.227 millones de euros).

La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, ha ganado las elecciones legislativas parciales celebradas este domingo y ha ampliado así el tamaño de su bancada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado en una jornada electoral en la que ha rondado el 41 y el 42 por ciento de los votos, respectivamente, convirtiéndose en el más votado.

La formación que actualmente ostenta el Ejecutivo ha conseguido hacerse con más de la mitad de los escaños en juego en las Cámaras Alta y Baja, al obtener trece de los 24 escaños a elegir en el Senado y 64 de los 127 correspondientes a la Cámara de Diputados.