Tony Spina se derrumba en 'Supervivientes All Stars' al hablar de la paternidad

En la recta final de 'Supervivientes All Stars', en esta ocasión era Tony Spina el que se enfrentaba al puente de las emociones minutos antes de conocer la noticia de que ya forma parte de los finalistas de esta edición del concurso. Emocionado como nunca y recordando algunas de las personas más importantes de su vida, Tony se deshacía en elogios hacia su ya mujer, Marta Peñate. "Es mi talón de aquiles, es lo más bonito que me ha pasado en la vida, coincidimos en un reality y jamás nos vimos con otros ojos pero de repente un día cambió y es mi vida entera" reconocía el concursante. Además, aprovechaba la ocasión para agradecer la ayuda del programa para convertirse en marido de Marta: "Gracias a vosotors me he casado con Marta, mi sueño se ha hecho realidad".

Habiendo vivido un momento especialmente complicado con Marta en cuanto a la paterniad se refiere tras una larga temporada en búsqueda de un embarazo que no termina de llegar, Tony reconocía que para él lo más importante para él es la felicidad de Marta. "Siempre he querido ser padre, mi sueño era replicar un poco la familia que he tenido, yo sé que Marta es el amor de mi vida, no me voy a separar por nada del mundo" explicaba entre lágrimas frente a Laura Madrueño. "Me hubiera gustado ser padre joven pero solo quiero ser padre con Marta, es una cosa que me duele por ella, muchas veces se fustiga y no se tiene que fustigar, es una cosa de los dos y si no lo conseguimos, no pasa nada, yo tengo una vida plena con ella. Amo a mi mujer y no necesito nada más" sentenciaba Tony al respecto aprovechando la ocasión para enviarle también este mensaje de cariño y apoyo a Marta que lo recibía sin poder contener las lágrimas desde plató.

Tan solo dos años después del fallecimiento de su padre por culpa del cáncer, un referente de vida y de positividad para él, Tony también explicaba que tiene una espinita clavada desde su pérdida: "La última espinita que tengo es que me hubiera encantado que mi padre me hubiera visto como padre, yo sé que si Dios me lo permite, seré un gran padre".