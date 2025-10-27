Agencias

Dani Carvajal deberá someterse a una artroscopia en su rodilla derecha y podría no volver a jugar hasta el 2026

Por Newsroom Infobae

El Real Madrid volverá a perder durante varios meses al lateral derecho Dani Carvajal, que tendrá que pasar de nuevo por el quirófano para solucionar un problema detectado en su rodilla derecha, la que se lesionó de gravedad hace algo más de un año.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia", informó el conjunto madridista en su página web.

El club merengue, como es habitual, no indicó ningún periodo de baja para el futbolista de Leganés, aunque lo más probable es que no pueda volver a estar a las órdenes del técnico Xabi Alonso hasta el 2026. El madrileño había vuelto a los terrenos de juego este domingo durante el Clásico, disputando cerca de media hora en sustitución de Fede Valverde y tras haberse recuperado de una lesión muscular en el sóleo sufrida a finales de septiembre durante el derbi ante el Atlético de Madrid.

