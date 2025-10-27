Bruselas ofrece 13,8 millones para proyectos de periodismo transfronterizo y aumentar la pluralidad mediática

La Comisión Europea ha lanzado este lunes una convocatoria para promover proyectos de colaboración periodística transfronteriza, dotada de 13,8 millones de euros, siguiendo su política de aumentar la pluralidad de medios en Europa.

La primera de las convocatorias, con un presupuesto de 6,9 millones, financiará proyectos de colaboración entre medios de distintos Estados Miembros. La idea es fortalecer al sector de los medios de comunicación y apoyar la sostenibilidad y los retos que enfrenta el periodismo profesional.

La otra pata del proyecto busca respaldar el pluralismo mediático y apoyará a organizaciones que puedan actuar como intermediarias para establecer y distribuir financiación a medios de comunicación locales y regionales, medios comunitarios, periodismo de investigación o medios especializados en noticias de interés público, con otra partida de 6,9 millones, hasta un máximo de 2,5 millones por dos años de proyecto.

Bruselas considera que estos fondos son necesarios para consolidar a pequeños medios de comunicación por Internet, así como para promover la transición digital de medios tradicionales, adaptar sus métodos, proporcionar una fuente de primera mano de información original y ayudar a la rendición de cuentas.