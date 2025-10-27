Agentes de inmigración de EEUU detienen al periodista británico Sami Hamdi, conocido por sus críticas a Israel

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) han detenido al periodista y comentarista británico Sami Hamdi, conocido por sus críticas a Israel.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Interior estadounidense, Tricia McLaughlin, ha explicado que Hamdi fue arrestado y le fue revocado su visado y ahora está bajo custodia a la espera de su expulsión del país, ha informado en un mensaje publicado en X.

"Lo hemos dicho anteriormente y lo decimos de nuevo: Estados Unidos no tiene ninguna obligación de acoger a extranjeros que apoyan el terrorismo y socavan activamente la seguridad de los estadounidenses. Seguimos revocando visados de personas implicadas en estas actividades", ha publicado posteriormente el Departamento de Estado.

Hamdi fue detenido el domingo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco "aparentemente por sus críticas a la guerra genocida de Israel en Gaza", ha denunciado el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés), un grupo de defensa de derechos civiles de los musulmanes.

Antes de ser detenido intervino en la gala anual de la filial de CAIR en Sacramento, celebrada el sábado, y tenía previsto asistir y hablar también en la gala de CAIR en Florida prevista para el domingo.

"Nuestra nación debe parar de secuestrar a voces críticas con el gobierno israelí por orden de los desquiciados fanáticos de Israel Primero. Es una política de Israel Primero, no de América Primero, y tiene que acabar", ha planteado antes de pedir la liberación inmediata de Hamdi.

El arresto se produjo tras una serie de mensajes publicados en X por la activista de ultraderecha cercana a Trump Laura Loomer en los que acusaba a Hamdi de apoyar a grupos terroristas. Para CAIR, Loomer fomenta las "teorías conspiranoicas antimusulmanas".

En marzo las autoridades estadounidenses ya revocaron el visado del activista propalestino Mahmud Jalil, quien se dio a conocer durante las movilizaciones universitarias contra la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.