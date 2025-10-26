Agencias

La Policía francesa detiene a dos presuntos ladrones del Museo del Louvre

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Policía francesa ha arrestado a dos presuntos responsables del robo ocurrido el pasado fin de semana en el parisino Museo del Louvre, según han confirmado fuentes próximas a la investigación al diario 'Le Figaro' y a la cadena BFM TV.

Uno de los dos individuos fue arrestado alrededor de las 22.00 del sábado por la Policía fronteriza y la brigada antirrobo en el aeropuerto de Roissy-Charles-de-Gaulle, cuando se disponía a abordar un avión con destino a Argelia.

Otro delincuentes fue arrestado por la policía judicial de París en Seine-Saint-Denis.

Por ahora, la Policía sigue sin encontrar el botín con el que se hicieron los ladrones: joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina, valoradas en 88 millones de euros, que robaron el pasado domingo tras entrar, a plena luz del día y mediante un montacargas, por una de las ventanas de la galería de Apolo, uno de los espacios más insignes del museo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El ciclista español Albert Torres se proclama campeón del mundo de la modalidad de omnium

El ciclista español Albert Torres

Un hombre, herido grave tras ser apuñalado en Sineu

Un hombre, herido grave tras

Santi Aldama vuelve a rozar el 'doble-doble' en la victoria de los Grizzlies

Santi Aldama vuelve a rozar

Desarticulada una red transnacional de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y liberadas ocho mujeres

Desarticulada una red transnacional de

Marta López desvela cómo será su luna de miel con Alejandro Huerta

Marta López desvela cómo será