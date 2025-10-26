Agencias

Blanca Romero desvela cómo se encuentra su padre tras visitarle en Asturias

Por Newsroom Infobae

Guardar

Blanca Romero confesaba hace una semana estar viviendo un momento complicado debido a la salud de su padre: "Está ingresado, ahora mi sitio es en Asturias, con los míos. Mi padre ayer estaba mejor y hoy está un poco malín, está ingresado. Tengo que estar ahí porque, si pasa algo y estoy aquí, no me lo perdonaría", explicaba la actriz.

Sin embargo, el pasado miércoles se dejó ver ante los medios de comunicación en el evento anual 'RABAT Magnificent' y allí dio la última hora sobre su estado de salud. Más tranquila, Blanca desveló que ha viajado a Asturias para estar al lado de su padre y seres queridos.

"Estaba muy triste, muy bajín, sin hablar ni nada y en cuanto llegamos tardó un momento en reaccionar y luego ya rompió hablar", confesó la presentadora de televisión. Además, explicó que le gustó mucho "ir a darle alegría, a darle besos, a darle amor y además estuve fuerte. Todo lo que lloré aquí, allí me puse fuerte y le saqué sonrisas, que es lo que se necesita en cualquier sitio".

Blanca explicó que es su madre la que "lo está cuidando muchísimo y tuvo un avance importante al ver a su nieto también, que esos nietos que alegran la vida a los abuelos, esos besos curadores y sanadores de sus nietos, de los pequeños de la familia", con lo cual "vengo mucho mejor", aseguró.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los socios del Gobierno todavía no han decidido si interrogarán a Sánchez en la 'comisión Koldo' del Senado

Los socios del Gobierno todavía

La suiza Bencic y la estadounidense Li se coronan campeonas en los torneos de Tokio y Guangzhou

La suiza Bencic y la

Ballenoil toma el liderato en las 'lowcost' con 350 estaciones y apunta a las 380 a final de año

Ballenoil toma el liderato en

Sumar reclama en el Congreso revisar deducciones del IRPF para quienes tienen a personas con discapacidad a su cargo

Sumar reclama en el Congreso

Abren las urnas para unas cruciales elecciones legislativas en Argentina

Abren las urnas para unas