Amaia Montero deja muy claras sus intenciones con la vuelta a 'La Oreja de Van Gogh'

Después de haber protagonizado un verdadero tsumani infirmativo en los últimos días desde que se conoció la noticia de su vuelta a 'La Oreja de Van Gogh', Amaia Montero había optado por el silencio dejando que fueran los fans los que hablaran de este esperado a la par que polémico regreso al grupo. "Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario" comienza escribiendo la cantante en su último post de Instagam.

"Las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo" explica Amaia como sígno de la fortaleza y las ganas con las que vuelve a subirse a los escenarios. Después de muchos años aleljada del foco mediático y haciendo caso omiso a las muchas informaciones que se han publicado sobre su situación, la cantante reconoce ahora que ha sido un camino muy complicado en el que no siempre tenía clara la salida. "Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra" añade.

Siempre con el cariño de sus fans más incondicionales, a pesar de todos aquellos que nunca entendieron la salida inesperada de Leire Martínez, Amaia también aprovecha esta publicación para agradecer las muestras de cariño que ha recibido durante tantos años dentro y fuera de la mítica banda que la vio crecer. "Por eso os agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando. He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia" concluye en sus palabras en las que hace especial hincapie en la unión que mantiene el grupo a pesar de la reciente salida de Pablo Benegas. "Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS" despide su comunicado al que le acompaña una impresionante fotografía en la que aparece de blanco.