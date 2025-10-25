La VI Bienal de Novela Vargas Llosa falla este sábado su premio en una gala en el Gran Teatro de Cáceres

La VI Bienal de Novela Vargas Llosa falla su premio este sábado, 25 de octubre, en una gala en el Gran Teatro de Cáceres donde se conocerá el nombre del ganador de este certamen literario, que se ha celebrado por primera vez fuera de Hispanoamérica, después de dos ediciones en Lima (Perú) y tres en Guadalajara (México).

El galardón, dotado con 100.000 dólares, distingue a la mejor novela en lengua española publicada en los últimos dos años. Los finalistas de esta edición son Gustavo Faverón, de Perú, con 'Minimosca'; Pola Oloixarac, de Argentina, con 'Bad hombre'; Ignacio Martínez de Pisón, de España, por la obra 'Castillos de fuego'; Sergio Ramírez, de Nicaragua, con 'El caballo dorado'; David Uclés, de España, con 'La península de las casas vacías'; y Gioconda Belli, de Nicaragua, con 'Un silencio lleno de murmullos'.

El jurado, presidido por Juan Manuel Bonet, exdirector del Instituto Cervantes, será el encargado de elegir la novela ganadora, cuyo fallo se anunciará esta tarde-noche en la clausura de la Bienal, que concluirá con el diálogo 'Las enseñanzas de Vargas Llosa', protagonizado por Ángeles Mastretta y Héctor Abad, bajo la moderación de Gina Montaner.

Pero la programación de esta cita literaria, que ha durado cuatro días y ha contado con una treintena de actividades en Cáceres, Badajoz y Trujillo en torno a la vida y obra del Nobel peruano, comienza este sábado en horario matinal en el Gran Teatro con un total de ocho citas que se prolongarán hasta el fallo del premio.

Dentro del Plan de Fomento de Lectura de la Junta de Extremadura, la primera actividad, a las 10,30 horas en el Gran Teatro cacereño, consistirá en una entrevista a Jesús Sánchez Adalid con clubes de lectura de Extremadura y moderada por Myriam Navas Reyes. Más tarde, a las 11,00 horas, el Trío Van Hoboken pondrá la nota musical del día con un repertorio que incluirá Mompou, Toldrà, Falla sobre poemas de Lope de Vega, Garcilaso y Juan Ramón Jiménez.

A las 12,00 horas, los seis finalistas del Premio Bienal Mario Vargas Llosa firmarán libros y, posteriormente, la programación de la mañana finalizará a las 13,00 horas debatiendo sobre el autor frente al relato audiovisual en películas y series, o lo que es lo mismo, sobre la adaptación de la obra literaria al cine y la televisión. 'Del libro a la pantalla' contará con Antonio Soler, Luis Alberto de Cuenca y la moderación de María José Solano.

La tarde comenzará, a las 17,00 horas, con una mesa profesional conducida por Juan Zafra sobre las formas narrativas que combinan periodismo, literatura y medios digitales en la Fundación Tatiana. Participarán en ella Ángel Luis Fernández, Elena Herrero y Jordi Amat.

Después, el Gran Teatro vive su particular fin de fiesta con dos mesas redondas. La primera, 'Voces discordantes', a las 18,30 horas, tratará la transformación del intelectual en la esfera pública, en un contexto polarizado que margina la crítica independiente, con Rubén Amón en la dirección y la intervención de Juan Luis Cebrián y Álvaro Vargas Llosa.

La segunda mesa redonda, 'Las enseñanzas de Vargas Llosa', a las 20,30 horas, explorará el legado de Vargas Llosa como escritor y ciudadano, y cómo será recordado por las generaciones futuras, con la colaboración de Ángeles Mastretta y Héctor Abad Faciolince, además de la mediación de Gina Montaner.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público hasta completar aforo. Para acceder a todas ellas, la taquilla del teatro cacereño abrirá sus puertas una hora antes de cada acto para que todos los interesados puedan recoger sus invitaciones.

Por último, el Gran Teatro se vestirá de gala a las 21,30 horas para clausurar el evento haciendo entrega del Premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

Álvaro Vargas Llosa, hijo del Premio Nobel de Literatura de 2010 y Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, serán los primeros en subirse a las tablas del teatro cacereño junto a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Después, Juan Manuel Bonet, crítico y exdirector del Instituto Cervantes, en su función de presidente del jurado, anunciará al ganador que se cogerá el relevo del mexicano David Toscana, que ganó la última edición de 2023 con su obra 'El peso de vivir en la tierra'.

La lista de los galardonados hasta ahora la completan Juan Gabriel Vásquez (Colombia), escritor de 'Volver la vista atrás', galardonado en 2021; Rodrigo Blanco Calderon (Venezuela), autor de 'The Night', premiado en 2019; Carlos Franz (Chile), por la novela 'Si te vieras con mis ojos', triunfador en 2016; y Juan Bonilla (España), escritor de 'Prohibido entrar sin pantalones', vencedor en 2014.