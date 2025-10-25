AMP. Aldama y los Grizzlies reciben una paliza de los Heat y Hugo González debuta con los Celtics

Los Memphis Grizzlies han perdido en casa este sábado --de madrugada en España-- por un abultado 114-146 frente a los Miami Heat, comandados por los 24 puntos de Bam Adebayo y los 20 de Nikola Jovic, mientras que en las filas locales el español Santi Aldama ha metido 13 puntos en una jornada que ha traído el debut de Hugo González con los Boston Celtics.

En el FedExForum, los visitantes lograron un colchón en el marcador mediado el primer cuarto gracias a un parcial de 0-17. Las rentas de los Heat crecieron durante el segundo periodo y se marcharon al descanso con un 47-86 muy favorable, sin que los de Tennessee ni les tosieran.

Pese a los 19 puntos anotados por Jaren Jackson Jr. para el equipo anfitrión, el tercer y el cuarto cuartos fueron de puro trámite para los de Florida. Esta mala cosecha dejó a los Grizzlies con un balance de 1-1 en la Conferencia Oeste, mientras que la victoria puso a los Heat con el mismo registro de 1-1 en la Conferencia Este.

El grancanario Santi Aldama trató de aprovechar la ocasión para dejar buenos números a nivel individual y saliendo desde el banquillo coqueteó con el 'triple-doble' al firmar, en casi 20 minutos en pista, 13 puntos, con un óptimo 6/9 en lanzamiento, y 8 rebotes, 5 defensivos y 3 ofensivos.

Además, la noche del viernes en la NBA trajo el debut del alero Hugo González con la camiseta de los históricos Boston Celtics y en un escenario mítico como el Madison Square Garden de Nueva York, donde se impusieron 105-95 los New York Knicks.

El joven jugador madrileño tuvo muchos minutos en pista, más de 22, y pudo estrenar su hoja estadística en la considerada mejor liga del mundo al anotar 6 puntos, capturar 4 rebotes, repartir 2 asistencias y robar 1 balón.