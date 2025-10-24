El fabricante del tequila José Cuervo gana un 354% más en el tercer trimestre de 2025

El fabricante mexicano del tequila José Cuervo registró un beneficio neto de 4.123 millones de pesos (191 millones de euros) en el tercer trimestre del 2025, lo que supone un aumento del 354,6% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía a la Bolsa Méxicana de Valores (BMV).

La compañía justifica el incremento de sus ganancias por la venta de su participación en Lalo Spirits, que ascendía al 21,3% del capital social de la firma, si bien no se ha desvelado hasta ahora el importe total de la transacción.

"Durante el trimestre, obtuvimos resultados sólidos y fortalecimos aún más nuestra posición financiera, a pesar de la continua volatilidad en la industria global de espirituosos. La expansión de márgenes, la fuerte generación de efectivo y la disciplina en la gestión de nuestro portafolio reflejan nuestra capacidad para enfrentar un entorno desafiante manteniendo la eficiencia operativa", explicó la dirección de la empresa.

Al mismo tiempo, Becle ha firmado un acuerdo para vender su marca b:oost, una operación enmarcada en su estrategia por salir de activos no estratégicos y priorizar marcas premium.

Las ventas netas de la compañía alcanzaron los 10.922 millones de pesos (511 millones de euros) en el tercer trimestre del ejercicio, lo que supone un recorte del 0,2% en comparación con el mismo período del año anterior.

Por otra parte, el volumen total creció un 3,7% impulsado por un aumento del 5,2% en espirituosos. Por categorías, las ventas de cajas de José Cuervo repuntaron un 1,4%, mientras que las marcas de otros tequilas del grupo crecieron un 14,5%.

Respecto a las ventas por regiones, el volumen disminuyó un 6,4% en Estados Unidos y Canadá, mientras que el México aumentaron un 18,3% y en el resto del mundo esta cifra registró un alza del 19,9%.