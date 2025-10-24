Agencias

Así ha sido la audiencia de la Familia Real a los galardonados en los Premios Princesa de Asturias 2025

Cumpliendo con la tradición antes de la gala de los Premios Princesa de Asturias 2025 que se celebrará esta tarde en el Teatro Campoamor de Oviedo, los Reyes Felipe y Letizia, acompañados por sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han recibido en audiencia en el emblemático Hotel de la Reconquista este viernes por la mañana a los galardonados con los "Premios Fin de Grado 2024" de la Universidad de Oviedo; y a continuación a los distinguidos con las "Medallas de Asturias 2025", "Hijo Predilecto 2025", e "Hijos Adoptivos 2025".

Posteriormente, pasadas las 12:30 horas, ha llegado uno de los momentos más esperados de la jornada, el encuentro de la Familia Real con los premios Princesa de Asturias 2025, acompañados por los presidentes de los jurados y los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias, entre los que se encuentran Alicia Koplowitz -pura elegancia con un traje sastre color berenjena-; su sobrina Esther Alcocer Koplowitz; Ana Pastor; o Fernando Almansa y Jaime Alfonsín, exjefes de la Casa de S.M. el Rey.

Una audiencia en la que los Reyes y sus hijas han tenido oportunidad de saludar e intercambiar impresiones con los grandes protagonistas de esta edición de los Princesa de Asturias: Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades; Eduardo Mendoza, de las Letras; Douglas Massey, de Ciencias Sociales); Graciela Iturbide, de las Artes); Serena Williams, de los Deportes); Mary-Claire King, Investigación Científica y Técnica; y Mario Draghi, en Cooperación Internacional.

Gran expectación con el primer encuentro de Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía con la galardonada más mediática, la tenista Serena Williams, deslumbrante con un conjunto de vestido midi silueta lápiz y abrigo sobre los hombros en color en color blanco con troquelados, que realzaba su rubísima melena, y con la que han derrochado buena sintonía y sonrisas durante su saludo, antes de una foto de familia que pasará a la historia.

