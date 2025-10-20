Indie Watch; la firma española de relojes que conquista México tras su éxito en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Ciudad de México, 20 de octubre de 2025.- Tras arrasar en el mercado español, Indie Watch, la marca independiente de relojes nacida en España, aterriza en México con una propuesta rompedora que desafía los cánones clásicos del sector. Sus diseños contemporáneos y llenos de personalidad están pensados para quienes buscan destacar y marcar la diferencia.

"Un reloj no solo marca la hora, dice quién eres. Con Indie Watch, el tiempo se lleva con actitud, no solo en la muñeca", afirman desde la marca.

La elección de México como primer destino internacional no es casual: la luz, el color y la vitalidad del país reflejan el espíritu de Indie Watch, convirtiendo esta expansión en el primer paso de un ambicioso plan que continuará en Estados Unidos y, más adelante, en otros mercados internacionales.

Una colección innovadora y rompedora

La colección inaugural de Indie Watch combina diseño atrevido, artesanía española y materiales de alta gama, con inspiración en universos como la aviación, el motor clásico, la montaña y la elegancia contemporánea.

Entre los modelos más destacados se encuentran:

STRUM - Cronógrafo inspirado en los años 60 y 70.

ZERMATT - Primer reloj automático de la marca, homenaje al espíritu alpino.

SWELL - Estilo aviador sin reglas, con una personalidad única.

ZILLERTAL - Titanio y lujo deportivo reinventado para la vida moderna.

KAYSERI - Minimalismo sofisticado y unisex, discreto pero inconfundible.

Cada correa está elaborada a mano por Jacobstraps, firma artesanal ubicada en Jaén (España), que trabaja con cuero 100% vacuno y pieles exclusivas como aligator, tiburón o mantarraya. El resultado: piezas únicas que combinan lujo, tradición artesanal española y diseño contemporáneo.

Calidad y precisión con sello europeo

Todos los relojes se ensamblan en el taller propio de Indie Watch en Madrid, siguiendo estrictos controles de calidad y ajuste de precisión.

La combinación de creatividad española, materiales premium y cuidado artesanal da como resultado relojes de alta calidad, con acabados de lujo y una identidad inconfundible.

Indie Watch llega a México

Con su presentación internacional en México, Indie Watch ofrece a los amantes de la relojería una experiencia fresca, exclusiva y atrevida. Una marca española que combina diseño independiente y precisión europea para redefinir la manera de ver y vivir el tiempo.

Después de México, la firma continuará su expansión hacia Estados Unidos, consolidándose como un referente del lujo contemporáneo, la innovación y la autenticidad.

Indie Watch ya está disponible en www.indiewatch.es, donde los coleccionistas mexicanos podrán descubrir modelos exclusivos: auténticas piezas de lujo con carácter propio y la más alta calidad artesanal.

Contacto

indiewatch

Número de contacto: 9524829