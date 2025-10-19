Reino Unido contratará 400.000 personas hasta 2030 para reforzar el sector de las energías renovables

El Gobierno británico ha presentado el primer plan nacional para de contratación en su plan de transición a las energías limpias, con la creación de 400.000 empleos adicionales para 2030, el doble de las plazas existentes.

Según los planes, los ministros han identificado 31 ocupaciones prioritarias con especial demanda, como fontaneros, electricistas y soldadores, que estarán repartidos en cinco "escuelas técnicas de excelencia", según informó el Gobierno.

También se lanzará un nuevo programa para que veteranos puedan trabajar en la instalación de paneles solares, fábricas de turbinas eólicas y centrales nucleares, así como programas personalizados para exdelincuentes, personas que abandonan la escuela y desempleados.

Los planes indican que los trabajadores del sector del petróleo y el gas podrán beneficiarse de hasta 20 millones de libras (unos 25 millones de euros) de los gobiernos del Reino Unido y Escocia para formación profesional a medida en puestos relacionados con las energías limpias.

Para el ministro de Energía, Ed Miliband, "las comunidades llevan mucho tiempo reclamando una nueva generación de buenos empleos industriales, y el auge de los empleos en el sector de las energías limpias puede responder a esa demanda, y hoy publicamos un plan nacional histórico para hacerlo realidad".

Los ministros afirman que su decisión de dar luz verde a la central nuclear Sizewell C en Suffolk generará 10.000 puestos de trabajo en el pico de construcción, mientras que se anunció a Rolls-Royce como el licitador preferente para el programa de reactores modulares pequeños, que generará hasta 3.000 puestos de trabajo.

Por otra parte, los proyectos de captura y almacenamiento de carbono (CCUS) Acorn y Viking, en desarrollo en Escocia y el noreste, generarán un total de 35.000 puestos de trabajo, según estimaciones del Gobierno, que se suman a los 4.000 puestos de trabajo que ya se prevén. Se han creado en otros proyectos de CCUS en el Noroeste y Teesside.