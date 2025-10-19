Agencias

Más de 22.000 personas evacuadas en Filipinas por el paso de la tormenta tropical 'Ramil'

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de Filipinas ha informado de la evacuación de 22.311 personas --unas 8.000 familias-- de las regiones de Calabarzon y Bicolandia ante los efectos esperado por la tormenta tropical 'Ramil', que podría causar intensas lluvias e inundaciones.

La tormenta 'Ramil', conocida como 'Fengshen' a nivel internacional, amenaza con alcanzar hasta 90 kilómetros por hora y provocar oleaje de hasta dos metros de altura, según las autoridades meteorológicas filipinas.

La mayoría de los afectados se encuentran Bicolandia --más de 20.000 evacuados-- , en la que ya previamente habían informado la evacuación de unos 9.000 habitantes de la isla de Catanduanes, que cuenta con una población de unas 270.000 personas.

Casi 40 puertos han tenido que suspender sus operaciones y cancelar los viajes, tres en la región de Luzón Central, doce en Calabarzon y hasta 26 instalaciones portuarias se encuentran cerradas en Bicolandia.

En este sentido, más de 3.000 pasajeros han visto modificado su horario de viaje y unos 1.000 buques de carga, seis barcos y siete lanchas motorizadas han quedado retenidas.

Filipinas padece al año unas 20 tormentas y tifones, que afectan especialmente a las zonas más empobrecidas y densamente pobladas del país.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Reino Unido contratará 400.000 personas hasta 2030 para reforzar el sector de las energías renovables

Reino Unido contratará 400.000 personas

Los conjugados anticuerpo-fármaco se imponen a la quimio en cáncer de mama triple negativo metastásico, según estudio

Infobae

Arrancan este domingo los viajes de la nueva temporada del Imserso, con tarifa de 50 euros y mascotas

Arrancan este domingo los viajes

Seúl suspende proyecto hídrico junto a ONU en Camboya por el repunte de crímenes contra nacionales surcoreanos

Seúl suspende proyecto hídrico junto

Israel identifica a uno de los dos últimos rehenes fallecidos entregados por Hamás

Israel identifica a uno de