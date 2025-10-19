La Asamblea aprueba las cuentas del Barça de la temporada 2024/25

La Asamblea General Ordinaria de socios compromisarios del FC Barcelona ha aprobado este domingo el cierre del ejercicio económico 2024/25, con un resultado final negativo de 17 millones de euros después de impuestos, aunque con un beneficio ordinario de 2 millones antes de impuestos por segundo año consecutivo.

La propuesta económica de la Junta Directiva que preside Joan Laporta fue validada por 412 votos a favor, 84 en contra y 31 en blanco, de un total de 553 compromisarios que ejercieron su derecho a voto en una Asamblea telemática con sede física en el Auditori 1899.

El tesorero del club, Ferran Olivé, defendió ante la Asamblea que "el Barça, como empresa, tiene la situación controlada", y destacó el incremento de ingresos "a pesar de estar en Montjuïc" durante dos temporadas completas y los que va de esta nueva campaña. "Hemos pasado de 893 millones presupuestados a 994 millones reales. Es un gran éxito", afirmó. No obstante, reconoció que "la parte menos positiva es la extraordinaria, con -17 millones de resultado neto".

Olivé explicó que el área de estadio generó 175 millones de euros, frente a los 154 previstos, y vinculó el esfuerzo inversor al futuro del club. "Si no hubiéramos tomado la decisión de hacer el nuevo Spotify Camp Nou, no tendríamos estos números. Pero la tomamos pensando en el legado y el futuro. Cuando abramos el estadio completo alcanzaremos 400 millones de ingresos", auguró.

En cuanto a los ingresos por televisión, ascendieron a 250 millones, mientras que el área comercial alcanzó los 473 millones. Dentro de ella, el negocio de Barça Licensing & Merchandising (BLM) registró un volumen de 170 millones de euros, con previsión de alcanzar los 200 millones el próximo curso. "Gracias al acuerdo con Nike, BLM recibe unos ingresos que antes no teníamos con el comercio electrónico. El valor de la marca es hoy de 800 millones y en ningún momento la junta se ha planteado vender el 49%", puntualizó.

Sobre la venta de asientos VIP del Spotify Camp Nou, el tesorero detalló que se ofrecieron 475 de los 9.600 asientos premium bajo el modelo de cesión de pago único, lo que aportó 100 millones, aunque el auditor solo reconoció 70 millones como ingreso del ejercicio. "Estos 80 millones de pérdidas por Barça Produccions y la sanción de la UEFA -de unos 15 millones-, sumados a los 70 millones de ingresos de los asientos, dan un total de 10 millones de pérdidas extraordinarias", expuso.

En materia salarial, Olivé subrayó que el coste deportivo representa ahora el 54% de los ingresos, lejos del 98% heredado en 2021 y dentro del rango exigido por la UEFA (65%-70%). "Es un tema especialmente preocupante y lo vigilamos de manera extrema", aseguró.

También anunció avances en la reducción de la deuda, que ha pasado de 560 millones a 469 millones, y una mejora en el patrimonio neto, que pasa de -455 millones a -153 millones. "Si no hubiéramos hecho el estadio, tendríamos patrimonio neto positivo. Pero preferimos esta situación sin prescindir de ningún jugador. El auditor nos dice que las cuentas son fiables", apuntó.

Según el club, los ingresos récord de la pasada temporada se apoyan en la respuesta de la afición en Montjuïc, el récord de asistencia y el crecimiento de las áreas comercial y de patrocinio, con 259 millones de euros, la cifra más alta en la historia del Barça. El merchandising también firmó un incremento del 55%, impulsado por la expansión internacional del comercio electrónico en más de 170 países.

Con una previsión de más de 1.000 millones de ingresos ordinarios para el próximo ejercicio, la entidad presidida por Joan Laporta espera mantener los resultados positivos por tercer año consecutivo y consolidar su "posición sólida" para afrontar el futuro con el nuevo Spotify Camp Nou como eje del crecimiento.