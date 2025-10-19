China acusa a EEUU de ejecutar ataques informáticos contra su Centro Nacional de Servicios Horarios

El Gobierno chino ha denunciado este domingo que cuenta con "pruebas irrefutables" de que Estados Unidos ha lanzado ataques informáticos desde hace más de tres años contra su Centro Nacional de Servicios Horarios, la agencia estatal encargada de generar, mantener y transmitir la hora estándar en todo el país.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la plataforma WeChat, el Ministerio de Seguridad Estatal chino apunta directamente a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (la NSA, por sus siglas en inglés) de infiltrarse en los teléfonos móviles de los empleados del centro para obtener información clasificada en iperaciones que comenzaron el 25 de marzo de 2022.

Aprovechando esta clase de información, que comprendía nombres de usuario y contraseñas de acceso, la NSA comenzó a intervenir los ordenadores del centro a partir del 18 de abril de 2023.

El Ministerio chino asegura además que la NSA empleó "servidores privados en todo el mundo" para ocultar el origen de los ataques, que han llevado a las autoridades de Pekín a establecer medidas de seguridad adicionales para impedir nuevos incidentes.

El Centro de Servicios Horarios, en la ciudad noroccidental de Xi'an, es una instalación de carácter vital para el país, que brinda servicios de alta precisión al Gobierno, la sociedad civil y diversas industrias, además, ofrece un importante soporte de datos para el cálculo de la hora estándar internacional.

El Gobierno estadounidense todavía no ha respondido a estas acusaciones.