Cellnex acuerda con VIF la venta de su negocio de centro de datos en Francia por 391 millones de euros

Cellnex ha firmado un acuerdo de opción de venta para la transmisión de Towerlink France a Vauban Infra Fibre (VIF) como parte de su enfoque estratégico, en una operación valorada en 391 millones de euros, según ha informado este viernes la compañía en un comunicado.

La transacción se articula a través de su filial Cellnex France, que podrá vender a VIF el 99,99% del capital de Towerlink France, la sociedad que gestiona las principales operaciones de centros de datos de Cellnex en Francia.

VIF es una empresa francesa respaldada por fondos de VIF, entidades de Crédit Agricole Assurances y Raffles, una filial de GIC, con una fuerte presencia en múltiples ubicaciones en Francia, muchas de los cuales ya se están operativas.

La operación contemplada, valorada en 391 millones de euros, se liquidaría íntegramente en efectivo y está sujeta al proceso de información y consulta con los órganos de representación de los trabajadores en Francia, conforme a la normativa aplicable.

Además, el cierre definitivo dependerá del cumplimiento de las condiciones habituales para transacciones de esta naturaleza, incluidas las aprobaciones regulatorias y los requisitos contractuales estándar.

Esta desinversión contemplada está alineada con la hoja de ruta estratégica de Cellnex y permitirá al grupo seguir centrado en sus áreas de actividad principales.

El consejero delegado de Cellnex, Marco Patuano, ha defendido que la compañía sigue comprometida "con la excelencia operativa y una asignación disciplinada del capital", siempre con el objetivo de ofrecer un crecimiento sostenible y valor a largo plazo para sus accionistas.

Por su parte, el consejero delegado de VIF, Steve Ledoux, ha subrayado que Towerlink prosperará dentro de VIF al continuar impulsando su ambición común y acelerar su desarrollo en el mercado de centros de datos, implementando sinergias atractivas con otros centros de datos franceses y activos digitales de la cartera.