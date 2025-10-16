Llega a Corea del Norte una delegación del Gobierno de Rusia para reforzar la cooperación

Una delegación del Gobierno de Rusia ha llegado este jueves a Corea del Norte, donde tiene previsto reunirse con altos cargos norcoreanos en un intento por reforzar su cooperación, especialmente en cuestiones económicas y comerciales.

La delegación, encabezada por Grigori Gusev, del Ministerio de Comercio e Industria, está formada por altos cargos de la citada cartera y ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Pyongyang, la capital del país, en una visita que se enmarca en un acercamiento entre los dos países a raíz de la invasión de Ucrania.

Todos ellos participarán en una reunión de la comisión conjunta formada por ambos países, según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

La visita se produce a medida que los dos países amplían su cooperación, también en cuestiones sanitarias, de educación y defensa. A finales del año pasado, Corea del Norte desplegó accedió al envío de tropas a Rusia para hacer frente a la guerra, un gesto que fue duramente criticado por la comunidad internacional.

El pasado mes de abril, Las autoridades rusas reconocieron por primera vez la participación de tropas norcoreanas en la contraofensiva contra las fuerzas ucranianas que penetraron en la región rusa de Kursk.