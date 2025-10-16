Ana de Armas rompe con Tom Cruise después de 8 meses de romance "secreto"

No ha podido ser. A pesar de que las citas entre Ana de Armas y Tom Cruise eran cada vez más habituales desde que fueron sorprendidos por primera vez disfrutando de una cena romántica en Londres el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, y su relación parecía haberse afianzado a pasos agigantados después de que la actriz acompañase al protagonista de 'Top gun' a la fiesta del cumpleaños de su íntimo amigo David Beckham -siendo varias las ocasiones en las que fueron fotografiados en compañía de los perritos de la hispana-cubana- la pareja ha roto.

Tal y como ha publicado el diario británico 'The Sun', su "chispa se habría apagado" después de tan solo 8 meses de amor que intentaron mantener alejado del foco mediático y sobre el que nunca se pronunciaron públicamente, aunque la protagonista de 'Blonde' sí confesó que estaba "emocionada" por trabajar junto al ex de Nicole Kidman en la película 'Deeper', en cuyo rodaje habría surgido su romance.

Con el fin del verano, en el que disfrutaron de unas románticas vacaciones a bordo de una lujosa embarcación por la costa de Menorca, habría llegado su ruptura, que se habría producido de forma cordial y de mutuo acuerdo al darse cuenta de que, sencillamente, no estaban hechos el uno para el otro.

."Tom y Ana lo pasaron muy bien juntos, pero su tiempo como pareja ha llegado a su fin. Siguen queriéndose mucho y han decidido mantener una buena amistad" ha revelado una fuente cercana a la pareja al tabloide inglés, asegurando que no ha habido nada raro en su ruptura.

Sin embargo, los rumores no han tardado en surgir después de que Ana haya sido fotografiada abandonando un gimnasio de California junto al también actor Miles Teller, que casualmente es compañero de Tom en la película 'Top Gun: Maverick' y con el que la intérprete se ha dejado ver derrochando complicidad.

De nuevo soltera, cobran relevancia las declaraciones que la protagonista de 'El internado' hizo a una revista italiana recientemente confesando que le encantaría "tener hijos y una familia a ser posible pronto". "Pero no depende solo de mí. Como sabemos, el amor es impredecible... Nunca se sabe cuándo llegará el amor verdadero. Las relaciones no se pueden controlar: la vida no es una película" se sinceraba.