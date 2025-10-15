Jessica Bouzas pierde ante Jaqueline Cristian en los octavos de Osaka

La tenista española Jessica Bouzas ha caído este miércoles en los octavos del final del WTA 250 de Osaka (Japón), que se disputa en pista dura, tras perder frente a la rumana Jaqueline Cristian por 0-6, 6-4 y 6-2, en un partido en el que la jugadora gallega empezó muy fuerte pero en el que poco a poco se fue desinflando y acabó cayendo en 1 hora y 58 minutos.

El primer set prácticamente no tuvo historia, con Bouzas consiguiendo el 'break' a las primeras de cambio y mostrándose muy fiable con su servicio. Todo lo contrario a Cristian, quien solo ganó el 38 por ciento de los puntos con su saque y que no logró ningún juego, cediendo la primera manga por un contundente 0-6.

En el segundo set la historia cambió totalmente, con la tenista rumana cambiando de chip y siendo mucho más agresiva. Esta táctica le funcionó desde el primer juego en el que consiguió el 'break' y adelantarse así por primera vez en el marcador. Bouzas volvió a ceder su servicio, aunque lo solucionó con un 'contrabreak' pero no fue suficiente y acabó perdiendo el set por 6-4.

En el tercer y definitivo set, los problemas en el servicio llegaron para la tenista gallega (52 por ciento en el primer saque y 5 dobles faltas). Mientras que alentada tras haberse conseguido recuperar del 'rosco' de la primera manga, Cristian siguió su línea ascendente y logró el último set por 6-2 para lograr el pase a los cuartos de final del WTA 250 de Osaka.