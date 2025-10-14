Agencias

Microsoft lanza su primer modelo de generación de imágenes, que ofrece resultados fotorrealistas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Microsoft ha presentado su primer modelo de generación de imágenes, MAI-Image-1, diseñado para ofrecer resultados fotorrealistas que se alejan de lo genérico y lo repetitivo.

La compañía tecnológica ha ampliado su línea de modelos de inteligencia artificial generativa con MAI-Image-1, que se ha desarrollado a partir de los comentarios de los profesionales de las industrias creativas para ofrecer con él "un valor genuino a los creadores".

"Este modelo está diseñado para ofrecer verdadera flexibilidad, diversidad visual y valor práctico", y lo hace generando imágenes fotorrealistas, evitando resultados "repetitivos o genéricos", como indica en su blog de noticias.

Microsoft ha destacado también la velocidad de este modelo, y asegura que las pruebas realizadas en LMArena lo sitúan ya entre los diez mejores modelos de texto a imagen.

"MAI-Image-1 marca el siguiente paso en nuestro camino y sienta las bases para experiencias más inmersivas, creativas y dinámicas dentro de nuestros productos", ha dicho. Está disponible en Copilot y llegará pronto a Bing Image Creator.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El IPC de Alemania repuntó al 2,4% en septiembre, la mayor subida de los precios en 2025

El IPC de Alemania repuntó

El Ibex 35 amanece con una bajada del 0,4% y pierde los 15.500 enteros

El Ibex 35 amanece con

Muere una persona atropellada en la autopista del aeropuerto de Palma

Muere una persona atropellada en

Samsung anticipa su mayor beneficio trimestral desde 2022 gracias al impulso de la IA

Samsung anticipa su mayor beneficio

Irán dice que las palabras de Trump sobre su voluntad de un acuerdo chocan con el "comportamiento hostil" de EEUU

Irán dice que las palabras