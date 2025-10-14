Agencias

La FER organiza del 14 al 16 de octubre una visita de sumilleres de Brasil a bodegas de Rioja

Por Newsroom Infobae

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) sigue acercando a prescriptores del vino a nuestras bodegas de la DOCa Rioja, con el objetivo de continuar avanzando en su presencia internacional.

En esta ocasión, la FER, a través de su departamento de Internacional, ha organizado la visita a La Rioja de miembros de la junta directiva de la Asociación Brasileña de Sumilleres en Rio Grande Do Sul., que estarán realizando visitas a bodegas de Rioja ente el 14 y el 16 de octubre, en una agenda elaborada ateniendo a los intereses de estos profesionales cariocas.

Esta asociación tiene su sede en Bento Gonçalves, el corazón de la producción del vino en Brasil.

AGENDA DE VISITAS

La agenda de visitas a las bodegas es la siguiente:

14 de octubre

Bodegas Baigorri (Samaniego)

15 de octubre

Bodegas CVNE (Haro)

Bodegas Muga (Haro)

Bodegas López de Heredia. Viña Tondonia (Haro)

16 de octubre

Visita a la Federación de Empresas de La Rioja (FER)

Bodegas Marqués de Murrieta (Logroño)

Bodegas Ysios (Laguardia)

Bodegas Marqués de Riscal (Elciego)

Bodegas Remírez de Ganuza (Samaniego)

