Vacherot completa una semana épica con el título en Shanghái ante su primo Rinderknech

El tenista monegasco Valentin Vacherot ha culminado una semana histórica al conquistar este domingo el torneo de Shanghái (China), octavo y penúltimo Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de remontar en la final a su primo, el francés Arthur Rinderknech (4-6, 6-3, 6-3), y consigue así su primer título en el circuito ATP siendo el jugador de ranking más bajo de la historia en ganar un trofeo de Masters 1.000.

Vacherot, de 26 años y actual número 204 del mundo, llegó a China como reserva en la fase previa. Jamás había disputado el cuadro final de un ATP Masters 1.000 en superficie rápida, y este lunes ascenderá al 'Top 40' del ranking ATP de manera meteórica tras completar la mejor semana de su vida deportiva. Hasta llegar a Shanghái, el monegasco se había embolsado 594.077 dólares -511.322 euros- a lo largo de su carrera, y saldrá de la ciudad china con 1.124.380 dólares -967.753 euros- más.

Si en semifinales dejó fue a toda una estrella mundial como el serbio Novak Djokovic (6-3, 6-4), en la final afrontó el partido, hasta el momento, más importante de su trayectoria, con su primo hermano y compañero de piso al otro lado de la pista.

Rinderknech, número 54 del mundo y que el sábado también sorprendió al ruso Daniil Medvedev (4-6, 6-2, 6-4), se garantizó la primera manga al aprovechar la única bola de rotura, en el tercer juego, que se planteó en el parcial. La igualdad continuó en el segundo set, y no fue hasta el octavo juego cuando Vacherot, en su segunda oportunidad, le devolvió el golpe al resto para posteriormente igualar la contienda.

Todo se decidiría en la tercera manga, en la que el monegasco comenzó rompiendo el saque de su primo. Sobrevivió a siete pelotas de 'break' en los siguientes juegos, y ya en el noveno aprovechó la segunda bola de partido para poner fin al choque y pasar a la historia.

Con su gesta, se convierte en el tenista con el ranking más bajo (204) en conquistar un título de Masters 1.000, superando al croata Borna Coric, que se alzó con el trofeo en Cincinnati 2022 en el puesto 152 de la ATP.