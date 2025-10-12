Agencias

Sandra Sánchez, elegida presidenta del Comité de Atletas de la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales

La exkarateca española Sandra Sánchez ha sido elegida presidenta del Comité de Atletas de la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales, el organismo que recoge a las disciplinas deportivas que no son parte del programa de los Juegos Olímpicos organizados por el Comité Olímpico Internacional (COI).

La de Talavera de la Reina, de 44 años, es una de las leyendas del karate mundial. Fue campeona olímpica en Tokio 2020, en la única edición en la que el karate formó parte de los Juegos Olímpicos, además de ser bicampeona mundial (2018 y 2021) y siete veces campeona de Europa (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022). También conquistó la triple corona (Juegos Olímpicos, Mundial y Europeo) en el mismo año (2021) y el oro en los Juegos Mundiales en 2022, entre otros muchos títulos.

El presidente del organismo desempeña un papel fundamental a la hora de orientar el trabajo del Comité de Atletas, facilitar el diálogo entre los deportistas y los mandatario de la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales y defender los intereses, derechos y bienestar de los deportistas en todos los deportes representados en los Juegos Mundiales.

Además, la china Xiaoxiao 'Sunny' Lai, profesional de wushu, fue elegida vicepresidenta. Los nueve miembros del Comité -siete elegidos por sus pares durante los Juegos Mundiales 2025 en Chengdú y dos designados por el presidente de la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales- se reunieron por videoconferencia para determinar el camino para el periodo 2025-2029.

Como presidenta, Sánchez también formará parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales, garantizando que la voz de los deportistas esté representada al más alto nivel de toma de decisiones dentro del organismo.

