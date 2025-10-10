Jaxson Dart y Cam Skattebo brillan en triunfo de Giants sobre Eagles

Redacción Deportes, 9 oct (EFE).- Los novatos Jaxson Dart y Cam Skattebo brillaron este jueves en la victoria de New York Giants por 34-17 sobre el actual campeón, Philadelphia Eagles, en el comienzo de la semana seis de la temporada de la NFL.

Giants, aún en el fondo de la clasificación del Este de la Conferencia Nacional (NFC), tienen dos encuetro ganados y cuatro perdidos. Eagles permanece en la cima de la misma división con un balance de 4-2.

Jaxson Dart, de 22 años, y Cam Skattebo, de 23, fueron reclutados en la primera y cuarta ronda, respectivamente, del Draft de abril pasado.

Dart, quien ganó el puesto de titular a partir de la semana cuatro por las tres derrotas consecutivas que el equipo sumó con el veterano Russel Wilson en los controles, destacó con 195 yardas y dos anotaciones, una por envío y una por tierra.

Cam Skattebo estuvo imparable en el ataque terrestre con 98 yardas y tres viajes a las diagonales.

Con Eagles, Jalen Hurts sufrió con la presión de la defensiva local, fue interceptado en una ocasión y capturado tres veces. Pasó para 283 yardas y un 'touchdown'.

Los Giants dominaron el partido en la primera mitad 20-17.

En el tercer cuarto sufrieron un susto cuando Jaxson Dart tuvo que salir para revisión por conmoción cerebral luego de recibir un golpe en la cabeza. Afortunadamente el chico volvió al campo para redondear la victoria.

La semana seis de la temporada continuará este domingo con 12 partidos, entre los que destaca el choque entre New York Jets y Denver Broncos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

También destaca la visita de Cleveland Browns, donde debutará el veterano Joe Flacco en los controles, a Pittsburgh Steelers, liderado por Aaron Rodgers.

Otros dos de los enfrentamientos más atractivos lo protagonizarán Tampa Bay Buccaneers, líder del Sur de la NFC,contra San Francisco 49ers que, a pesar de las múltiples lesiones, marchan en la cima del Oeste de la Nacional.

Y Detroit Lions, número uno del Norte de la NFC, visitará a Kansas City Chiefs, tercero en el Oeste de la Conferencia Americana, que atraviesa por una crisis de resultados.

La semana cuatro concluirá el lunes con dos partidos; Atlanta Falcons recibirá a Buffalo Bills, el mejor equipo de la AFC, y Washington Commanders se medirá con Chicago Bears. EFE