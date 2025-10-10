Del bombardeo de Doha a la nota de Rubio: así logró Trump el acuerdo de paz en Gaza

Eduard Ribas i Admetlla

Washington, 9 oct (EFE).- El secretario de Estado, Marco Rubio, llegó el miércoles visiblemente nervioso al Comedor de Estado de la Casa Blanca, donde el presidente, Donald Trump, encabezaba un acto y le entregó una nota. El mensaje decía que el acuerdo en Gaza estaba "muy cerca" y añadía: "Necesito que apruebes pronto una publicación en Truth Social para ser el primero en anunciarlo".

Dos horas después, el presidente hizo el anuncio que dio la vuelta al mundo: "Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz.Esto garantizará que todos los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas como primer paso hacia una paz duradera".

Aunque la guerra en Gaza aún requiere múltiples rondas de negociación y el conflicto israelí-palestino continúa lejos de resolverse, el acuerdo representa un hito diplomático para el presidente, quien busca posicionarse como pacificador global y optar al Premio Nobel de la Paz.

El detonante del pacto fue el bombardeo israelí en Doha, el 9 de septiembre, un intento fallido de asesinar a la delegación de Hamás, que se encontraba en la capital catarí para unas negociaciones de paz estancadas.

El ataque provocó indignación en el mundo árabe e irritó profundamente al presidente, quien mantiene una relación estratégica con Catar, país que visitó en mayo, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en hacerlo.

La crisis fue aprovechada por Steve Witkoff, enviado especial, para dar un nuevo impulso a las negociaciones, elaborando un plan de 20 puntos junto a Jared Kushner, yerno del mandatario, quien había sido responsable de la política hacia Oriente Medio durante su primer mandato.

Fuentes estadounidenses aseguran que Witkoff utilizó un hotel de Nueva York, cerca de la residencia de Kushner, como centro de operaciones para diseñar el plan. Se basó en negociaciones previas y en aportaciones del primer ministro catarí.

Los puntos incluían el fin de la ofensiva israelí, calificada por muchas voces como genocidio; la liberación de todos los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para el enclave liderado por el ex primer ministro británico Tony Blair.

El primer escollo se superó el 23 de septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, cuando Trump presentó el borrador del plan a líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Egipto, Jordania y Turquía.

Estos introdujeron algunos cambios al documento antes de que Trump presentara el plan a Netanyahu el 29 de septiembre.Ese día, la Casa Blanca convocó una comparecencia de ambos mandatarios, sin que Netanyahu hubiese aceptado todavía el plan, pues tenía reticencias sobre la retirada israelí del enclave y el papel de la Autoridad Nacional Palestina.

Durante la reunión, en la que Trump presionó a Netanyahu para que se disculpara por teléfono con el líder catarí, el primer ministro logró algunas modificaciones y acabó aceptando un documento que limitaba un eventual Estado palestino a una referencia muy vaga.

Trump y Netanyahu anunciaron el plan con tono triunfal, advirtiendo a Hamás de una intensificación de la ofensiva en Gaza si rechazaban la propuesta. Las conversaciones para lograr la aceptación de los cambios por parte de los líderes árabes fueron arduas, pero Estados Unidos los convenció de que era la única manera de que Israel aceptara.

La pelota quedó en el tejado de Hamás, a quien el presidente dio un ultimátum el viernes pasado para aceptarlo antes del domingo, advirtiendo que, de lo contrario, desataría un "infierno" sobre el grupo islamista. No fue necesario: Hamás dio su visto bueno pocas horas después.

El pasado lunes arrancaron en Sharm el-Sheij (Egipto) las negociaciones entre Israel y Hamás, con mediadores cataríes, egipcios y turcos, para acordar la implementación del plan de paz.

Las posiciones parecían enrocadas: Hamás quería retener a los rehenes como moneda de negociación e Israel no aceptaba avanzar sin garantías plenas de seguridad.

El miércoles, tras casi 20 horas de negociaciones ininterrumpidas, se produjo lo que fuentes estadounidenses califican como "el momento decisivo", cuando ambas partes comenzaron a ceder posiciones.

Witkoff y Kushner estaban presentes en la negociación y, al ver que el acuerdo era inminente, avisaron a Trump para que intercediera por teléfono y le diera un empuje final. Pasadas las dos de la mañana en Israel, se dio luz verde.

"Estar allí fue clave. Por Zoom nunca lo habríamos logrado", afirman las fuentes.

Se acordó dividir el plan en dos fases: la primera incluiría un alto el fuego, la liberación de los 20 rehenes vivos a cambio de prisioneros palestinos y la retirada parcial de tropas israelíes.

La segunda fase, a negociar más adelante, abordaría la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo árabe.

El gabinete de Israel debe ratificar el plan, y la retirada parcial de tropas comenzará dentro de 24 horas. En las siguientes 72 horas está prevista la liberación de los rehenes.

Trump aseguró este jueves que ha logrado poner fin definitivo a la guerra de Gaza y afirmó que lo hizo no por el Premio Nobel de la Paz, sino por "la humanidad". No obstante, Israel rompió meses atrás otro alto el fuego en Gaza, y está por ver si esta vez la historia es distinta. EFE

