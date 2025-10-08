Cristian Barrientos, nuevo presidente y director general de Walmart México y Centroamérica

El chileno Cristian Barrientos, actual consejero delegado interino tras la renuncia de Ignacio Caride el pasado 1 de agosto y miembro del consejo de administración de Walmart para México y Centroamérica, ha sido designado como presidente y director general de Walmart para México y Centroamérica, según ha informado la compañía en un comunicado.

Barrientos continuará ocupando el cargo de director provisional en el consejo de administración hasta su ratificación como presidente y director general de Walmart México y Centroamérica en la próxima asamblea anual de accionistas.

El directivo, egresado de la Universidad Gabriela Mistral y que cuenta con MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez, acumula 26 años de trayectoria profesional en la compañía. Se unió en 1999 a Walmart Chile, donde ocupó cargos en diversas áreas comerciales y operaciones, y en 2007 lideró la creación del formato Súper Bodega aCuenta.

En 2012 se incorporó a Walmart México en 2012 como vicepresidente de operaciones para Bodega Aurrera, y en 2016 fue nombrado vicepresidente senior, puesto desde el que supervisó los tres formatos de Bodega Aurrera y aceleró la expansión de la marca con la apertura de más de 600 tiendas.

Barrientos fue ascendido en 2018 a director general de Walmart Centroamérica, y dos años más tarde, regresó a México como director de operaciones, donde impulsó la digitalización y el fortalecimiento del comercio online de la compañía en el mercado mexicano. Finalmente, en 2023 fue promovido a presidente y director general de Walmart Chile.

"Cristian es un líder visionario con un profundo entendimiento de nuestros clientes y socios," comentó la presidenta y CEO de Walmart Internacional, Kathryn McLay. "Tiene un conocimiento excepcional del mercado, está comprometido con el desarrollo de talento y valora profundamente nuestro propósito. Me complace que esté con nosotros en este cargo", añadió.